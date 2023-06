Convívio à mesa para digerir tensão da etapa

Menu do jantar dos ciclistas tem sopa, frango, peru ou peixe, com massa e arroz. Copo de vinho ou cerveja está liberado

Fazendo jus ao lema de que "o convívio à mesa alimenta o corpo e o espírito", também no ciclismo os momentos das refeições, sobretudo o jantar, são dos mais importantes para qualquer equipa durante as provas. Não só porque, mentalmente, serve para aliviar alguma da tensão vivida durante as etapas, como, fisiologicamente, é essencial para repor as muitas energias gastas no decurso da corrida.

"Na nossa equipa fomentamos muito esse convívio, porque queremos que além de colegas sejam amigos. É um momento descontração, de brincadeira, onde se criam laços e se liberta a pressão de estrada", conta Gustavo Veloso, ex-ciclista e agora diretor desportivo da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, que permitu ao JN registar um dos jantares do grupo neste GP Douro Internacional.

Para fomentar esse convívio, o responsável libera uma cerveja ou um copo de vinho para regar uma refeição à base de frango, perú ou peixe, acompanhado pela inevitável massa, arroz ou batata doce. "Como tudo na vida, se for regrado não vai fazer mal nenhum e é uma recompensa para o esforço deles", completou Veloso.

Francisco Morais, um dos ciclistas da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, elogia a postura do diretor, e lembra que "um bom grupo também se faz à mesa", reforçando que a parte psicológica "é das mais importantes do ciclismo". "Claro que estamos cansados de comer massa e frango ao longo do ano, mas poder ter estes momentos de descontração com os companheiros, depois de longas etapas, é fundamental. São laços que levamos para estrada", desabafou o jovem corredor.

Garcez Trindade, presidente da Câmara de Resende

"O ciclismo é um desporto que cativa muito o interesse das nossas populações, além de ser uma oportunidade única de promoção do nosso concelho, cultura e produtos. Por tudo isto, associamo-nos a esta iniciativa", disse Garcez Trindade, presidente da Câmara de Resende.

"Queremos continuar esta parceria porque entendemos que o desporto é um veículo perfeito para promover bons valores, e por isso apoiamos muito as coletividades locais. Serve também para atrair mais gente ao nosso concelho e à região", acrescentou o autarca de Resende.

Principais pontos de interesse dos municípios (Lamego)

O que visitar:

Castelo de Lamego

Santuário dos Remédios

Sé Catedral

Museu Municipal

O que comer:

Coelho Bravo

Cabrito Assado

Bôlas

Presunto

Ciclismo nacional faz homenagem a Gino Mader

Momento emotivo no arranque da etapa de ontem, com os ciclistas e toda a caravana deste Grande Prémio a cumprir um minuto de silêncio em honra do ciclista Gino Mader, que morreu na sexta-feira, vítima de um acidente durante Volta a Suíça. A "família" do ciclismo prestou uma sentida homenagem.