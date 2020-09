Corona recebe Dragão de ouro para Futebolista do Ano

JN Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O mexicano Jesús Corona recebeu esta segunda-feira o Dragão de Ouro para Futebolista do Ano, das mãos do presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, numa cerimónia que está a decorrer ao longo do dia no estádio do Dragão.

O clube salienta que o extremo é o atleta do atual plantel com mais jogos pela equipa principal e recorda que foi eleito o melhor jogador da Liga na época passada.

"É um orgulho muito grande receber este prémio e ser valorizado desta maneira, vale muito para mim. Sinto-me muito feliz e este prémio dá-me ainda mais força para continuar a trabalhar", começou por referir o mexicano, dedicando o Dragão de Ouro à família, à mulher e aos filhos.

"E também a todos aqueles que me ajudaram a conquistar este prémio, os meus companheiros e aos técnicos", acrescentou Corona, dirigindo-se depois aos adeptos: "Antes de mais, muito obrigado. Podem esperar o mesmo de mim e da equipa, pois vamos dar tudo para vencer este campeonato".