CR7 é sempre assunto

Oriundos do Sul da Ásia, indianos, paquistaneses e ainda cidadãos do Sri Lanka e do Bangladesh representam cerca de 40% da população no Catar. Destacam-se com forte presença no comércio e, também, neste Mundial, na forma efusiva como apoiam as 32 seleções participantes, embora muito se tenha especulado se serão remunerados para cumprirem essa função. A mim, sem exceção, todos dizem, inclusive portugueses aqui residentes e estrangeiros, que é um insulto sequer equacionar essa hipótese. Porque são amantes puros do futebol e têm aqui uma oportunidade única para participarem na festa de um Mundial. No hotel onde estou, gerido por indianos, não há dia em que não façam uma pergunta sobre Cristiano Ronaldo, sobre quem vai jogar na próxima partida, e se Otávio e Nuno Mendes estão recuperados. Os olhos brilham quando falo de Portugal e gostam de ouvir tudo sobre os nossos costumes e gastronomia. Cristiano Ronaldo é um mundo à parte: sabem quantos golos marcou por todos os clubes e até fazem apostas sobre o seu futuro. Já agora, onde vai jogar Cristiano Ronaldo a partir de janeiro?

*Jornalista