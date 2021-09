Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:14 Facebook

Uma assistente de bancada no estádio do Young Boys foi atingida com uma bola por Cristiano Ronaldo durante o aquecimento do Manchester United e o jogador português foi verificar o seu estado.

Cristiano Ronaldo esteve junto da assistente, que estava no chão após ter sido atingido por uma bola.