Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes constroem alas em hospitais de Porto e Lisboa

Atleta e agente financiaram construção de unidades funcionais para tratamento da Covid-19. Ronaldo preparado para repetir a doação na Madeira.

Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes realizaram uma doação avultada que irá permitir o financiamento de unidades funcionais para a linha da frente no combate ao Covid-19, nos hospitais de Santo António, no Porto, e Santa Maria, em Lisboa.

"Estamos perante um investimento avultadíssimo com mais de uma dezena de ventiladores e equipamentos necessários. Se vier a ser preciso haverá ainda a importação de recursos humanos disponíveis para apoio. Sem dúvida, um contributo muito significativo e que irá salvar imensas vidas", sublinhou ao JN, Eurico Castro Alves, Diretor do departamento do Cirurgia do Centro Hospitalar Universitário do Porto.

Segundo o responsável, também Presidente do Centro Académico Clínico do CHUP e Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o centro de atendimento no Santo António, "destinado aos doentes mais graves" terá capacidade para tratar "20 a 24 pacientes durante 24 horas". Uma necessidade absoluta no entender daquele clínico, face ao panorama vivido em outros países. Em Lisboa, serão criadas duas alas com capacidade para dez camas cada.

"Aqui, no Santo António, temos dados concretos que necessitamos dessa unidade a funcionar em pleno dentro de duas a três semanas", observou. O projeto está em andamento e apenas dependente da entrega do diverso material.

"No hospital de Santo António já decidimos e vamos atribuir o nome de Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes àquela unidade", destacou.

Na origem de todo o processo com o jogador e o agente, o cirurgião recordou ainda a ambição de CR7 estender aquele apoio. "É intenção de Cristiano Ronaldo fazer igual na Madeira, se for necessário. Sempre foi sua intenção criar uma unidade a norte, outra no Sul e também na Madeira".