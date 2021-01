Cristiano Ronaldo ganha Supertaça e torna-se no melhor marcador da história

JN/Agências Ontem às 22:32 Facebook

O internacional português Cristiano Ronaldo teve uma noite de gala na conquista da Supertaça pela Juventus, ao marcar o primeiro golo do triunfo sobre a Nápoles (2-0) e ao tornar-se no melhor marcador da história do futebol.

O avançado luso da "Vecchia Signora" desbloqueou a partida aos 64 minutos, ao aproveitar uma bola perdida dentro da área napolitana, após um canto marcado por Bernardeschi, apontando o 760.º golo em jogos oficiais, batendo o recorde de golos em jogos oficiais de Josef Bican, embora haja quem defensa que o austríaco marcou 805 tentos.

Contudo, o Nápoles, que contou o lateral português Mário Rui no "onze", teve uma flagrante situação para empatar o jogo, aos 79 minutos, só que o 'capitão', Lorenzo Insigne falhou uma grande penalidade.

Depois de ter evitado o golo de Hirving Lozano no primeiro tempo, o guarda-redes da Juventus, Szczesny, voltou a vencer o duelo com o mexicano em tempo de compensação e impediu que o jogo fosse para prolongamento.

Na sequência, a Juventus confirmou o triunfo no derradeiro lance da partida, com Juan Cuadrado a conduzir um contra-ataque e a assistir o espanhol Álvaro Morata, que fixou o resultado, aos 90+4 minutos.

Depois de ter perdido o troféu para a Lazio na temporada passada (3-1), a Juventus ergueu a Supertaça pela nona vez na sua história, juntando-a às conquistas de 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 e 2018.

Este foi o primeiro troféu conquistado por Andrea Pirlo enquanto treinador.