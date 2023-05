Cristiano Ronaldo lesiona-se pelo Al Nassr e preocupa seleção

JN Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristiano Ronaldo pode estar em risco para os próximos compromissos da seleção nacional devido a lesão muscular contraída ao serviço do Al Nassr.

O capitão da seleção nacional pode ficar de fora da última jornada do campeonato saudita, devido a uma lesão muscular. Cristiano Ronaldo foi substituído perto do final do encontro com o Al Ettifaq, no último sábado, e pode falhar a partida entre Al Nassr e Al Fateh, amanhã.

Uma vez que o Al Nassr já está arredado da luta pelo título, conquistado pelo Al Ittihad de Nuno Espírito Santo, o clube saudita pode poupar o avançado ex-Manchester United para a última jornada do campeonato, mesmo que o atacante não apresente limitações físicas.

PUB

De acordo com o jornal saudita Al Riyadh, a lesão do craque português não será grave, sendo provável que Cristiano Ronaldo recupere a tempo do jogo da seleção nacional com a Bósnia-Herzegovina, no dia 17 de junho, no Estádio da Luz, às 19.45 horas, da fase de apuramento para o Europeu de 2024.