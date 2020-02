Cristiano Ronaldo pode vir a ser treinado por Guardiola

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 16:27 Facebook

A imprensa inglesa avança que a Juventus planeia contratar Guardiola para substituir o atual treinador Maurizio Sarri.

Cristiano Ronaldo e Pep Guardiola poderão a vir a ser uma forte dupla num futuro breve. De Inglaterra surgem notícias de que a Juventus está a planear a contratação do técnico espanhol no verão.

O treinador ainda tem contrato com o Manchester City, e a transferência não seria fácil devido ao poderio financeiro do clube inglês. Para o persuadir, a Juventus permitiria que Guardiola definisse os seus termos de contrato.

Passaria, também, um "cheque em branco" para que o técnico conseguisse adquirir os alvos de transferência que pretendesse, segundo avança o jornal inglês "The Sun".

O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, acredita que há a forte possibilidade de contratar Guardiola. A presente temporada do Manchester City não está a corresponder às expectativas, visto que o clube está a 22 pontos do líder da Liga inglesa, o Liverpool.

O Manchester City de Guardiola perdeu com o Tottenham de Mourinho Foto: EPA/ANDY RAIN

Na Liga dos Campeões, o City está nos oitavos-de-final e tem uma eliminatória difícil contra o gigante espanhol Real Madrid. O sucesso da temporada pode bem passar pela prestação na prova milionária.

Para além disto, Guardiola nunca passou mais do que quatro temporadas numa equipa: quatro no Barcelona, três no Bayern Munique, e está na quarta época no Manchester City.

Andrea Agnelli está convicto que o espanhol é o homem certo para comandar a Juventus à vitória da Liga dos Campeões, grande objetivo que falha desde 1995/1996.

Para além disto, a "Velha senhora" pretende manter a hegemonia na Liga italiana (sete campeonatos seguidos), que tem sido ameaçada este ano.

O atual treinador Maurizio Sarri ainda está na primeira época, mas os maus resultados na Liga italiana e as exibições na Liga dos Campeões podem condicionar o seu futuro no clube.

O Inter de Milão está agora no primeiro lugar do campeonato. Com o melhor ataque e melhor defesa, e só tendo perdido um jogo, os milaneses são favoritos, neste momento, a vencer a Liga.

A Juventus está nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, mas as exibições não foram as mais convincentes.

Um empate frente ao Atlético Madrid, e vitórias pela margem mínima frente ao Lokomotiv Moscovo e Atlético, não convenceram os adeptos pela falta de domínio frente aos adversários.

Cristiano Ronaldo parece estar incomodado com o desenrolar da época desportiva. Na sequência da derrota com o Verona no fim de semana, o jornal italiano "Tuttosport" noticiou que o português não foi cumprimentar os adeptos e rejeitou tirar fotos com os fãs.

Já não é a primeira vez que o internacional português dá estas indicações, sendo que já ficou visivelmente frustrado quando foi substituído em dois jogos consecutivos, contra o Lokomotiv Moscovo e AC Milan, em novembro.

A possibilidade de Ronaldo ser treinado por Guardiola é algo que poderia agradar aos adeptos da Juventus, visto que o técnico teve sucesso em todos os clubes por onde passou: campeão em Espanha, Alemanha e Inglaterra.