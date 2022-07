Cristiano Ronaldo saiu ao intervalo do jogo com o Rayo Vallecano

No primeiro jogo de pré-época que Cristiano Ronaldo realizou, pelo Manchester United, foi titular, mas acabou substituído ao intervalo

O português reapareceu no emblema britânico em boa forma física - como já nos habituou - e somou boas combinações com os companheiros nos 45 minutos em que esteve dentro de campo, no regresso a Old Trafford. Após o jogo com o Atlético de Madrid, onde Erik Ten Hag utilizou um onze inicial mais próximo do que deverá ser a base para 2022/23, Ronaldo surgiu ladeado por colegas que não deverão ser tão utilizados, pelo menos nesta fase primária do campeonato.

CR7 teve ainda uma grande oportunidade para inaugurar o marcador, num rápido contra-ataque dos 'red devils', mas na hora de finalizar atirou por cima da trave da equipa espanhola.

Ronaldo ficou nos balneários ao intervalo e o substituto, Amad Diallo, fez golo passado dois minutos do início da segunda parte.