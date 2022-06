Crystal Palace e Brighton na corrida por Zaidu

A excelente temporada realizada por Zaidu Sanusi em 2021/22 não passou despercebida aos clubes do campeonato inglês. Depois de o Fulham ter o lateral nigeriano referenciado, tal como o JN adiantou na última edição do caderno Ataque, agora é a vez de Crystal Palace e Brighton sondarem a possibilidade de contratar o atleta que marcou o golo que selou a conquista do título nacional.

Apesar da concorrência do brasileiro Wendell, que os dragões contrataram no passado defeso, Zaidu continuou a ser a primeira escolha de Sérgio Conceição para a posição de defesa esquerdo e o futebolista fez um total de 40 jogos em todas as competições e marcou três golos - todos no campeonato português.

A evolução tática que demonstrou na última campanha foi evidente e as exibições na Liga dos Campeões e na Liga Europa abriram portas num dos mais exclusivos campeonatos do Velho Continente.