Danilo marca no triunfo do líder Paris Saint-Germain frente ao Nantes

O português Danilo Pereira, que com Nuno Mendes e Vitinha foi titular no Paris Saint-Germain, marcou, este sábado, no triunfo por 4-2 na receção do líder ao Nantes, para a 26.ª jornada da Liga francesa.

O campeão francês inaugurou o marcador pelo argentino Lionel Messi (1-0), aos 12 minutos, e aumentou para 2-0 com um autogolo de Jaouen Hadjam, aos 17, mas o Nantes reagiu à desvantagem e empatou ainda antes do intervalo com dois golos em sete minutos.

O Nantes reduziu para 2-1 por Ludovic Blas, aos 31 minutos, após uma assistência de Jaouen Hadjam, que assim se redimiu do golo marcado na própria baliza, e empatou a 2-2 pelo camaronês Ignatius Ganago, aos 38.

Na segunda parte, o internacional português Danilo Pereira desfez a igualdade, aos 60 minutos, colocando o Paris Saint-Germain a vencer por 3-2, na sequência de uma assistência de Kylian Mbappé.

Já no período de descontos, Mbappé elevou a vantagem para 4-2, aos 90+2 minutos, e tornou-se no melhor marcador da história do Paris Saint-Germain, com um total de 201 golos, ultrapassando o uruguaio Edinson Cavani.

O Paris Saint-Germain passa a somar 63 pontos na liderança da liga gaulesa, com 11 de vantagem sobre o Marselha, segundo, que domingo se desloca a casa do Rennes, enquanto o Nantes é 13.º, com 28.

O Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, empatou 1-1 na visita ao Lens, numa partida em que José Fonte inaugurou o marcador com um autogolo que colocou a equipa da casa em vantagem.

Além do capitão José Fonte, alinharam de início na equipa do Lille os portugueses Tiago Djalo, que foi substituído aos 13 minutos, e André Gomes, que saiu do relvado aos 70.

No Lens, David Costa foi chamado ao jogo aos 76 minutos, substituindo o francês Florian Sotoca, numa altura em que as duas equipas já estavam empatadas a um golo.

No estádio Bollaert-Delelis, em Lens, o defesa internacional José Fonte inaugurou o marcador para equipa da casa com um autogolo, aos 41 minutos.

O Lille empatou a partida aos 69 minutos com um golo do canadiano Jonathan David, e segurou o sexto lugar da competição, com 45 pontos, menos um do que o Rennes, que é quinto e a primeira equipa em zona da qualificação para as competições europeias.

Com o empate, o segundo consecutivo, o Lens segue com 51 pontos no terceiro lugar e pode ter-se atrasado na luta pelo segundo lugar, ocupado pelo Marselha, que segue com 52 pontos e tem menos um jogo disputado.

O Lens colocou mesmo em risco o terceiro lugar e vai ficar de olhos postos no jogo do Mónaco, que é quarto classificado, com 50 pontos, com o Troyes, agendado para domingo.