Darwin já estará hoje em Liverpool para acertar transferência

JN Hoje às 09:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Darwin já estará este domingo em Inglaterra para concluir a transferência para o Liverpool.

O jogador do Benfica falhou no sábado o jogo do Uruguai, adversário de Portugal na fase final do Campeonato do Mundo de futebol Catar2022, que recebeu e goleou o Panamá, por 5-0.

A federação sul-americana alegou motivos de saúde para a ausência deste jogo de preparação, mas na verdade, o futebolista esteve em contacto permanente com o empresário para limar as últimas arestas da saída do Benfica.

Ao que o JN apurou, houve lugar a mais reuniões, sábado de manhã, entre o Benfica e o emblema inglês no sentido de acertar os últimos detalhes do negócio. O passe do uruguaio é vendido por 80 milhões, a que se juntam 20 milhões que dependem de objetivos.

Este domingo, Darwin já estará em Inglaterra para concluir a transferência, que terá a duração de cinco temporadas. Por ano, vai auferir cerca de oito milhões de euros.

Na manhã de sábado, o Almeria, que tem direito a 20% das mais valias da transferência, dava também o negócio como concluído. O saudita, Turki Alalshikh, dono do emblema espanhol, que milita na segunda divisão, publicou nas redes sociais uma imagem de Darwin com a camisola do Liverpool. Há dois anos, o jogador, de 22 anos, assinou pelo Benfica a troco de 24 milhões de euros.