David Neres aceitou baixar salário para reforçar o Benfica

Luís Antunes Hoje às 00:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Brasileiro deve ser hoje oficializado como reforço. Cláusula podia ter permitido a saída do Shakhtar a custo zero.

David Neres vai ser o quarto reforço do plantel dos encarnados - depois de Ristic, Musa e Bah - e até já deve ser hoje oficializado. O extremo, que chega do Shakhtar Donestk, vai assinar um contrato de cinco temporadas e, sabe o JN, aceitou baixar, e muito, o salário anual - no clube ucraniano auferia cerca de 3,4 milhões de euros líquidos - para se vincular ao Benfica. O vencimento proposto será ligeiramente acima dos dois milhões de euros líquidos, ao nível da remuneração de Everton, jogador que deixou a Luz para se vincular ao Flamengo e permitiu a transferência do compatriota.

David Neres chega à Luz num processo tratado pelo diretor desportivo Rui Pedro Braz junto do Shakhtar Donestk. As águias fizeram valer parte do crédito que detinham pela transferência de Pedrinho para o clube ucraniano - cerca de 15 dos 18 milhões de euros iniciais. O valor exato da operação, contudo, será comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).