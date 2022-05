De Chelas a Inglaterra: quem é Fábio Carvalho, o novo menino de ouro do Liverpool

Médio português de 19 anos foi recentemente contratado pela equipa orientada por Jurgen Klopp. Do futebol de rua em Portugal, à mudança para Inglaterra devido à crise até uma das maiores equipas do Mundo. A ascensão de Fábio Carvalho é meteórica e o objetivo é revelado pelo próprio: ser o melhor.

Há jogadores que vão aparecendo de geração em geração que apresentam aquele "futebol de rua", aprendido perto de casa, com os amigos e colegas de escola. Ronaldinho, Neymar, entre outros, personificam esse futebol de rua, mas Fábio Carvalho mostra, aos 19 anos, uma mistura desse estilo com um gesto técnico mais refinado. Foi na Zona J de Chelas que deu os primeiros toques numa bola e onde abriu as portas para o estrelato, agora no Liverpool.