Defesa impede golo com a mão nos descontos e adversário desperdiça penálti "à Panenka"

Da liga peruana chega um final de jogo de emoções fortes. Um defesa da Academia Cantolao impediu, com a mão, em cima da linha de baliza, o golo que valeria a vitória ao Sporting de Cristal. No penálti que se seguiu, Yotún bateu "à Panenka" e falhou.

Os últimos instantes do jogo entre a Academia Cantolao e o Sporting de Cristal, da 6.ª jornada da liga peruana de futebol, foram verdadeiramente loucos.

Com o resultado em 2-2, o defesa da Academia Cantolao, José Ramirez, impediu, com a mão, o golo do Sporting de Cristal em cima da linha de baliza, já dentro do período de compensação.

Talvez levado pela adrenalina que transbordava no estádio Miguel Grau de Callao, Yotún, o eleito para converter a grande penalidade, arriscou bater "à Panenka", com uma "picadinha" para o meio da baliza, mas o guarda-redes adversário, mostrando uns reflexos apuradíssimos, impediu o golo.

O encontro terminaria mesmo com um empate a dois golos, mas será por esta emotiva ponta final que será lembrando durante muito tempo.