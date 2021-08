"Depois de Eriksen, deu-nos calafrios". Jogador do Bordéus colapsa em campo

JN/Agências Hoje às 00:19 Facebook

O atacante do Bordéus, Samuel Kalu, desmaiou em campo, este domingo, durante um jogo da Ligue 1, numa altura em que as temperaturas atingiam os 30 graus Celsius.

O internacional nigeriano de 23 anos colapsou e caiu no campo nas primeiras fases da partida. Companheiros da equipa preocupados reuniram-se em torno de Kalu e acenaram freneticamente para o banco para pedir ajuda médica. Após alguns momentos, Kalu conseguiu levantar-se, mas foi substituído por Remi Oudin.

O incidente aconteceu apenas dois meses depois de o dinamarquês Christian Eriksen ter sofrido uma paragem cardíaca durante um jogo do Euro 2020.

"Estava a pensar no que aconteceu durante o Euro", admitiu o treinador do Bordéus, Vladimir Petkovic. "Com a equipa médica, optámos por substituí-lo para não correr riscos. Nestes casos, o futebol fica em segundo plano".

"O incidente de Kalu deu-nos calafrios. É sempre um pouco chocante para os espetadores e jogadores em campo", disse Oudin. "Com o que aconteceu com o Eriksen no Euro, ficamos a pensar. Todos ficaram um pouco assustados. Felizmente, acabou bem. Segundo os médicos, foi um desconforto simples, mas com certeza fará exames na segunda-feira."

Em junho de 2019, Kalu foi hospitalizado após sofrer de desidratação enquanto treinava com a Nigéria no calor egípcio durante o Campeonato Africano das Nações