Dérbi da Invicta com vista para os craques da cantera

Um dérbi sempre especial, mas agora em condições mais particulares, dada a retoma da Liga, e por se disputar num dia mágico para a cidade: a noite de São João.

Para além destes condimentos, importa salientar algo que há muito não se via: a aposta na formação, que tanto F. C. Porto como Boavista voltam a levar a sério. Também por necessidade.

No atual plantel, o F. C. Porto apresenta dez jogadores com raízes profundas ao Olival. O Boavista fica-se com seis no que diz respeito a "meninos" criados em casa, um deles muito especial, o veterano Ricardo Costa, o jogador de campo mais velho em ação na Liga.

É preciso recuar 16 anos, ou seja, até 2003/2004, para encontrar um plantel com tanto ADN portista. Na altura, o elenco chegou a juntar Bruno Vale, Vítor Baía, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Secretário, Pedro Ribeiro, Paulo Machado, Hélder Barbosa, Hugo Almeida, Vieirinha e... Sérgio Conceição.

Na casa azul, José Tavares é o atual coordenador, mas, ao que tudo indica, poderá mudar de funções na próxima época (ver peça na próxima página), e Fernando Gomes, bibota de ouro, é o novo responsável pela formação. Nos diferentes escalões há ainda a marca de terem um antigo jogador na equipa técnica para transmitir a mística aos jovens.

Carraça é um dos jogadores em destaque no Boavista Foto: MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

Além disso, os treinadores procuram implementar um modelo de jogo semelhante ao da equipa A e toda a formação assente em três vetores: promoção de jogadores, desenvolvimento de talento e recrutamento de craques. Foi assim que o F. C. Porto conquistou a Youth League na época passada. O clube tem escolas espalhadas pelo país e no estrangeiro.

No Bessa, há também uma forte aposta na formação, a cargo dos antigos jogadores do clube Caetano e Almeidinha. Por agora, as camadas jovens desdobram-se no Bessa e no INATEL, em Ramalde, estando previsto a criação de novas escolas na próxima época.

Com seis jogadores no plantel, os axadrezados não tinham tanta prata da casa desde 2013/14, quando a equipa esteve a disputar o Campeonato Portugal. Na ocasião, o elenco tinha 12 atletas da casa, mas a realidade era completamente diferente.

No currículo, as panteras têm quatro títulos de campeão nacional de juniores, mas agora a equipa de sub-19 milita na 2. ª Divisão Nacional. Isso não invalida, contudo, que a aposta na formação esteja presente.

Três estão de volta após castigo

Alex Telles e Manafá voltam a ser opção para Sérgio Conceição, depois de terem falhado o encontro com o Aves, devido a castigo. No Boavista regressa o médio brasileiro Paulinho, que falhou a receção ao Vitória de Setúbal pelo mesmo motivo.

Rúben Freitas na agenda axadrezada

Em final de contrato com o Mafra, o lateral, de 27 anos, está na mira do Boavista para reforçar o corredor direito na próxima época. Rúben Freitas somou 63 jogos e quatro golos nas últimas duas épocas na LigaPro e despertou a atenção de emblemas do principal escalão.