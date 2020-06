Dérbi F. C. Porto-Boavista confirmado para a noite de São João

JN Hoje às 16:56 Facebook

A reunião de urgência por causa do dérbi da Invicta entre F. C. Porto-Boavista, marcada para esta tarde de sexta-feira, não demorou muito tempo, com a Liga de Clubes a confirmar que se realizará mesmo no dia 23, noite de São João e a apelar ao comportamento cívico dos adeptos.

Tal como era vontade dos dois emblemas portuenses, o encontro mantém a data inicial programada aquando da decisão de remota da competição principal do futebol português.

"A Liga Portugal, os representantes de F. C. Porto, Boavista, da Polícia de Segurança Pública e da Câmara Municipal do Porto, estiveram reunidos esta tarde na sede da Liga, de forma a clarificar as questões de segurança relacionadas com o dérbi portuense, marcado para dia 23 deste mês, noite de São João, pelas 21.15 horas", começa por referir a nota publicada no site oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

A organismo salienta que a "a PSP manifestou o seu empenho na implementação de todas as estratégias de segurança necessárias para que o evento decorra dentro da normalidade" e deixa um pedido aos adeptos dos dois clubes.

"A Liga Portugal, o F. C. Porto, Boavista, CM Porto e PSP reforçam, uma vez mais, o apelo ao comportamento cívico dos adeptos, de forma a que mantenham a normalidade que se tem verificado até agora nas jornadas já realizadas. Todas as entidades reiteram o pedido para que não existam aglomerações nas imediações do estádio, hotéis e centros desportivos, de forma a que possam ser cumpridas as diretrizes impostas pela Direção Geral da Saúde", finaliza a nota.