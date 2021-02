Descolar com classe antes da turbulência do costume

Luís Antunes Hoje às 22:15 Facebook

Águias voltaram aos triunfos após quatro jornadas. Marcaram dois golos em apenas sete minutos, mas tornaram a retrair-se e a entrar em gestão.

Missão cumprida no regresso ambicionado e justo aos triunfos. Os encarnados bateram o Famalicão (2-0) e estancaram a hemorragia de resultados negativos, expressos nas últimas quatro jornadas. O triunfo permitiu às águias colarem-se no pódio, em igualdade com o Braga, e diminuírem a diferença para o F. C. Porto, agora a três pontos.

No duelo com os famalicenses, o Benfica entrou forte e conseguiu dois golos de rajada, perante um oponente algo anestesiado. Parecia encaminhado para um triunfo expressivo, mas voltou a retrair-se e a viver em sobressalto, lutando com alguns fantasmas recentes. Com Darwin no onze, em vez de Pizzi, e com Jorge Jesus no banco e de máscara, apenas nos primeiros minutos os encarnados jogaram de forma demolidora e com lances da cartilha do treinador. Everton deu um cheirinho de "cebolinha", a serpentear a muralha famalicense e a oferecer o golo a Darwin. E ainda o Famalicão "não tinha entrado na Luz" e já as águias aplicavam novo golpe, na estreia de Otamendi a marcar.

Dois golos em sete minutos tranquilizaram o Benfica e levaram Silas a mexer no puzzle na tentativa de agitar o Famalicão. A mudança fez crescer a equipa minhota e o recuo das águias. Gil Dias enviou uma bola ao poste ainda antes do regresso ao balneário. A questão estava em apurar se o Benfica conseguia controlar o adversário ou, se à semelhança de ocasiões anteriores, se expunha e revelava a habitual tremedeira que o faria sofrer.

O segundo período revelou um "déjà-vu" recente, com as águias a sentirem o oponente abeirar-se da sua área. As mudanças de Silas na tiveram muito mérito e Gil Dias podia ter reaberto a discussão. No entanto, mais do que a força do adversário, a retração benfiquista parece sustentada na desconfiança de processos e num momento psicológico negativo. Ainda assim, no período mais incisivo do Famalicão, Otamendi e Vlachodimos estiveram em destaque e impediram a ameaça nortenha.