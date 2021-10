Dí Maria vale triunfo tardio ao PSG

Bernardo Monteiro Ontem às 22:47 Facebook

Um golo de Dí Maria, perto do final do jogo, valeu ao Paris Saint-Germain, de Danilo e Nuno Mendes, um triunfo suado contra o atual campeão Lille, com Renato Sanches, Xeka, Fonte e Tiago Djaló (2-1). Jonathan David e Marquinhos fizeram os outros golos da partida

Uma fantástica reviravolta permite aos parisienses cimentarem a liderança da tabela, sendo que agora tem mais dez pontos em relação ao segundo classificado Lens, embora com mais um jogo.

O encontro começou de feição para os homens do Lille, que puseram logo a defesa adversária em sentido com um contra-ataque velocíssimo de Jonathan David. Pouco depois, embalado por uma grande jogada coletiva, o mesmo Jonathan David abriu o marcador, com um golo que permitiu aos visitantes ir a ganhar para o intervalo.

O descanso fez bem ao PSG que trouxe apenas uma alteração para o segundo tempo. Messi saiu e entrou Icardi.

Coincidência ou não a equipa pareceu ficar mais perigosa e passou a assumir as despesas do jogo. Numa altura em que os jogadores do Lille já estavam com um bloco mais baixo, a tentar suster as investidas parisienses, Marquinhos foi lá à frente para finalizar da melhor maneira um grande cruzamento de Di María.

O argentino revelou-se mesmo o homem do jogo e quando já todos esperavam o empate fez o golo que garantiu três pontos ao Paris Saint-Germain, aumentando o fosso pontual para o segundo classificado.

Assim a equipa de Pochettino é cada vez mais líder, enquanto o Lille segue na 11.ª posição.