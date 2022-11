Dinamarca e Tunísia empatam sem golos

No segundo jogo do Mundial 2022 do dia, a Dinamarca e a Tunísia não foram para além de um empate a zeros. Os dois conjuntos esperam agora pelo encontro entre a França e a Austrália (19 horas) para saberem as classificações do Grupo D.

A sempre entusiasmante Dinamarca entrou em campo com expectativa de protagonizar um jogo emocionante para os adeptos presentes no Education City Stadium. A Tunísia, muito à sua imagem, não se escondeu da partida e teve várias situações onde ameaçou e numa ocasião teve mesmo um golo anulado. Apesar do futebol positivo, de procura da baliza contrária, nenhum dos conjuntos conseguiu fazer mexer o marcador.

Um dos principais destaques no arranque da partida foi o regresso de Christian Eriksen às grandes competições de seleções, depois do problema cardíaco que sofreu no Euro 2020. A Dinamarca teve mais posse durante a primeira parte e conseguiu criar situações de finalização, mas os lances mais perigosos do primeiro tempo surgiram por parte da Tunísia. Jebali foi um dos destaques e chegou a marcar aos 22 minutos, mas o lance foi anulado por fora de jogo. Perto do intervalo, o avançado voltou a ameaçar mas permitiu uma grande defesa a Kasper Schmeichel.

PUB

Na segunda parte, a tendência de mais controlo com bola por parte da Dinamarca manteve-se, mas o conjunto nórdico conseguiu criar melhores situações de finalização e esteve muito perto do golo, aos 71 minutos, graças a um cabeceamento ao poste por parte de Cornelius.

Já perto do fim, o árbitro ainda analisou um possível penálti para a Dinamarca, mas mandou o jogo seguir. Ainda esta terça-feira joga-se o outro jogo do Grupo D, entre a França e a Austrália.