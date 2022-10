Diogo Costa "anunciou" para onde iria defender o segundo penálti

Diogo Costa desempenhou um papel importante na vitória do F. C. Porto contra o Club Brugge (4-0), em jogo da quinta jornada da Liga dos Campeões, e até anunciou para onde iria defender o segundo penálti consecutivo.

O guarda-redes português, de 23 anos, defendeu o primeiro penálti cobrado por Vanaken e repetiu o feito quando o árbitro da partida mandou repetir a cobrança, assumida por Lang, por entrada na grande área de Eustaquio antes da grande penalidade ser batida.



Momentos antes do remate, Diogo Costa "anunciou" para onde o adversário iria cobrar o penálti. Na transmissão televisiva do encontro é percetível que o guardião indicou com o olhar (56 segundos do vídeo seguinte) o local para onde Lang iria rematar. E o que é certo é que defendeu, numa altura em que os belgas do Club Brugge poderiam ter empatado a partida e mudado a história do jogo.

PUB

No final do encontro, que devido ao empate entre Atlético Madrid e Leverkusen valeu a passagem do F. C. Porto aos oitavos de final, Diogo Costa revelou espanto por ter conseguido defender a segunda grande penalidade consecutiva. "Pensei que tivesse ultrapassado a linha de golo. Nunca pensei que fosse defender o outro, concentrei-me em mim e no que o adversário ia fazer. É aproveitar esta fase", disse.