Diogo Jota: "O Fábio Vieira é bom rapaz mas espero que perca contra o Liverpool"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Na inauguração da Academia Diogo Jota, no Estadio S. Miguel, em Gondomar, onde começou a carreira, o avançado do Liverpool analisou a chegada de Darwin Nuñez e a mudança de Fábio Vieira para o Arsenal.

Diogo Jota regressou a casa e não podia ter pedido melhor receção. O internacional português marcou presença no Estádio de S. Miguel, em Gondomar, onde deu os primeiros passos na carreira para inaugurar a academia de formação com o próprio nome. Rodeado de dezenas de fãs de todas as idades, o jogador fez questão de retribuir o carinho e não escondeu a felicidade por poder voltar a casa.

"Não era fácil de imaginar, que passados apenas dez anos voltaria aqui no patamar onde estou. Estar aqui a inaugurar uma academia com o meu nome é um orgulho. Balanço da minha carreira? Acho que não poderia ser melhor. Quero sempre melhor mas depois da minha evolução, e difícil pedir mais", começou por dizer Diogo Jota.

Prestes a iniciar uma nova época, o avançado quer ajudar a "trazer uma alegria aos portugueses no Mundial2022". Sem Sadio Mané no plantel dos "reds", que assinou pelo Bayern Munique, o português espera que Darwin Nuñez possa "ter grandes resultados" e se "adapte tão bem como Luis Díaz". Sobre a chegada de Fábio Vieira ao Arsenal, Jota elogiou o trabalho que tem sido feito no futebol português. Mas, amigos amigos, resultados à parte.

"Temos tido cada vez mais jogadores na liga inglesa, a melhor do mundo. É fruto do grande trabalho das formações, estamos a trabalhar muito bem. Quanto ao Fábio, é bom rapaz, desejo-lhe o melhor mas espero que perca contra o Liverpool", concluiu, sorridente.