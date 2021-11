Diogo Jota marca no triunfo do Liverpool

Uma vitória categórica do Liverpool (2-0), com Diogo Jota a atuar os 90 minutos, no embate com o Atlético de Madrid, onde João Félix foi titular, carimbou a passagem da equipa inglesa à fase seguinte da Liga dos Campeões. A expulsão de Felipe, ainda na primeira parte, foi uma grande contrariedade para os colchoneros.

O português Jota entrou a todo o gás e, aos 13 minutos, fez um golo "à ponta de lança", com um cabeceamento que só parou no fundo das redes de Oblak.

O jogo prosseguiu com grande domínio dos "reds" e Mané levou tudo à frente, deixou a bola no companheiro de equipa e apareceu à frente para marcar o 2-0, num desvio com bastante classe.

Ainda na primeira parte Felipe foi expulso, com vermelho direto, o que condicionou ainda mais a estratégia dos pupilos de Simeone.

Após o intervalo, houve alguma ação, com claro ascendente do Liverpool, como seria de esperar. Houve ainda um golo para cada equipa, mas ambos foram anulados por fora de jogo.

Primeiro, foi Jota quem tentou o "bis", mas estava em posição irregular. Luis Suárez respondeu de pronto, mas sofreu o mesmo destino, falhando em relançar o Atlético de Madrid na partida.

Não houve mais situações dignas de registo, mas a equipa de Kloop passeou a sua qualidade e agora já pensa na próxima fase, numa altura em que ainda faltam duas jornadas.

PUB

O emblema britânico segue no topo da tabela do Grupo B, com quatro vitória em quatro jogos, enquanto os madrilenos seguem no terceiro posto, com apenas quatro pontos.