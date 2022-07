Diogo Leite a caminho do Union Berlin por empréstimo

Ricardo Rocha Cruz e Arnaldo Martins Hoje às 11:08 Facebook

O F. C. Porto vai emprestar Diogo Leite ao Union Berlin. Defesa central dos dragões segue para o segundo empréstimo consecutivo, depois de ter representado o Sporting de Braga na temporada passada.

De acordo com informações avançadas pelo jornalista Pedro Sepúlveda e confirmadas pelo JN, Diogo Leite viaja, sexta-feira, para a Alemanha, num empréstimo com opção de compra de 7,5 milhões de euros. O F. C. Porto recebe 500 mil euros pelo negócio.

Diogo Leite, que na última temporada realizou 30 jogos ao serviço do Braga, continua sem espaço no plantel de Sérgio Conceição, e prepara-se agora para evoluir no futebol alemão.

O jogador tem contrato com os dragões até 2024.