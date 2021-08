Vítor Santos Hoje às 13:18 Facebook

O defesa central Diogo Leite, do F. C. Porto, vai ser jogador do Braga por empréstimo. O clube minhoto fica ainda com uma opção de compra.

O jogador portista Diogo Leite é reforço no Braga no último dia do mercado.

O jovem internacional português reforça a equipa comandada por Carlos Carvalhal e poderá mesmo fixar-se no Minho a longo prazo, uma vez que os arsenalistas garantiram uma cláusula de opção de compra de 12 milhões de euros a título definitivo, que poderão acionar no fim do empréstimo.