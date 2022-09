Diretor da Volta a Portugal foi atropelado a andar de bicicleta

José Pedro Gomes Hoje às 13:01 Facebook

Joaquim Gomes seguia de bicicleta quando foi abalroado por uma viatura. Sofreu lesões, sem gravidade, e está no hospital em observações

O antigo ciclista e atual diretor da Volta a Portugal, Joaquim Gomes, foi atropelado quando circulava, esta manhã, de bicicleta no centro de Lisboa.

No dia em que se assinala o dia Europeu sem Carros, o azar bateu à porta do ex-ciclista, que sofreu algumas escoriações. "Estou no hospital", confirmou, ao JN, mostrando-se, naturalmente, muito desagrado com o episódio.

O acidente deu-se quando o antigo ciclista descia a Avenida da Liberdade, a cerca de 40 quilómetros por hora.