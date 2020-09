Divergência de 600 mil euros atrasa Darwin no Benfica

Luís Antunes Hoje às 10:59 Facebook

Encarnados tentam desbloquear as exigência de última hora do Almería para apresentarem o jogador ainda esta sexta-feira. Reunião decisiva esta manhã.

O Benfica vai ter, ainda esta manhã, uma reunião decisiva com o Almería e os representantes de Darwin Nuñez, avançado uruguaio, para desbloquear a transferência do jogador para o clube da Luz.

Em causa estão 600 mil euros referentes a uma taxa bancária que o Almería pretende que sejam os encarnados a pagar no âmbito do negócio. O clube espanhol está obrigado a custear, no imediato, 20% da mais-valia da transferência ao Peñarol, o antigo clube do jogador, e como só recebe a primeira tranche em agosto de 2021 quer que os encarnados paguem os encargos bancários da antecipação desta importância.