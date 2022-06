Divergência entre agentes no negócio Palhinha

Alegada exclusividade dada a Jorge Mendes está a atrasar oficialização de João Palhinha como reforço do Fulham

O JN já havia dado conta que Palhinha estava a discutir detalhes contratuais com o Fulham, não desejando anexar no contrato uma cláusula de redução salarial em caso de despromoção, mas este não é o único problema na mudança do médio do Sporting. Em Inglaterra, apontam também uma divergência entre agentes.

Jorge Mendes teria recebido por parte dos leões a exclusividade da venda do jogador, mas foi o agente espanhol Hernan Reguera que acabou por intermediar o negócio com o Fulham. Segundo o "The Sun", o agente português quer receber dois milhões, consequência da exclusividade, o que gera, para já, um impasse no negócio.