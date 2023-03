Djokovic dá dinheiro a jovem que encontrou e devolveu o seu cartão de crédito

JN Hoje às 11:24 Facebook

O tenista Novak Djokovic perdeu o cartão de crédito durante um jogo de basquetebol e um jovem foi recompensado com dinheiro por ter encontrado e devolvido o cartão.

Na partida entre o Estrela Vermelha e o Valência, na Euroliga, a atual número dois do ranking ATP perdeu o cartão de crédito e quem o encontrou foi um jovem, que prontamente o devolveu. Além de várias poses para selfies, o sérvio, de 35 anos, colocou discretamente algumas notas no bolso da pessoa, na companhia de amigos, que saiu com um sorriso no rosto.