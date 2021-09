Djokovic segue para os "oitavos" do Open dos Estados Unidos

JN/Agências Ontem às 23:31 Facebook

O tenista sérvio Novak Djokovic, número um mundial, qualificou-se para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, último "Grand Slam" de 2021, ao impor-se na terceira ronda ao japonês Kei Nishikori, em quatro "sets".

Djokovic, primeiro cabeça de série e campeão do torneio nova-iorquino em 2011, 2015 e 2018, venceu Nishikori, 56.º do ranking mundial, pelos parciais de 6-7 (4-7), 6-3, 6-3 e 6-2, em três horas e 35 minutos, e vai defrontar nos "oitavos" o vencedor do encontro entre o russo Aslan Karatsev e o norte-americano Jenson Brooksby.

Aos 34 anos, o sérvio, que em 2021 já venceu o Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon, pode tornar-se o primeiro tenista masculino a conquistar os quatro "majors" no mesmo ano desde 1969 e estabelecer o recorde de 21 títulos do "Grand Slam", distanciando-se do suíço Roger Federer e do espanhol Rafael Nadal, ambos com 20 troféus.