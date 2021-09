Djokovic vence ​ Zverev e fica perto de fazer história no ténis mundial

JN/Agências Hoje às 08:20 Facebook

O tenista sérvio Novak Djokovic está na final do Open dos Estados Unidos, depois de bater, na sexta-feira, o alemão Alexander Zverev por 3-2.

O "número um" do ténis mundial derrotou o quarto do "ranking" ATP com os parciais 4-6, 6-2, 6-4, 4-6 e 6-2.

O sérvio, de 34 anos, vai tentar alcançar, no domingo, na final frente ao russo Daniil Medvedev (2.º), o recorde de 21 títulos do Grand Slam, ultrapassando assim os tenistas Roger Federer (9.º) e Rafael Nadal (5.º), ambos com 20.

Se vencer será o primeiro a conseguir o "Grand Slam" de calendário, 52 anos depois de Rod Laver ter vencido os quatro "majors" na mesma época - Austrália. França, Inglaterra e EUA.