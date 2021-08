Documentário sobre Michael Schumacher lançado a 15 de setembro

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:40 Facebook

Um documentário sobre a vida de ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher vai ser lançado a 15 de setembro, na plataforma de streaming Netflix.

A realização deste filme tinha sido comunicada em julho e a Netflix publicou, esta quarta-feira, o trailer, anunciando que vai ser lançado a 15 de setembro, no ano em que se celebra os 30 anos da estreia do alemão na Fórmula 1.

O documentário conta com entrevistas ao pai de Schumacher, à mulher, Corinna Betsch, e sos dois filhos, e até ao tetracampeão mundial Sebastian Vettel. "O presente da família ao seu amado marido e pai", foi assim que Sabine Kehm, porta-voz do antigo piloto de Fórmula 1, descreveu este trabalho. "Ele sempre manteve a sua vida privada separada da pública, preservando a primeira. Este filme revela esses dois mundos", disse.

Vanessa Nocker, realizadora do documentário, explicou que a esposa de Schumacher teve um papel importante na realização deste trabalho. "Ela queria um filme autêntico, para mostrar como Michael é, com todos os seus altos e baixos", referiu.

Nos últimos dias, Corinna Betsch foi alvo de críticas por parte do antigo empresário de Schumacher. Willi Weber trabalhou com o alemão entre 1988 e 2009 mas foi, alegadamente, proibido pela mulher do alemão de visitar o ex-piloto após o acidente que sofreu em 2013, na Suíça. "Até hoje nunca me telefonou nem me contactou. Eu sei que ela me apagou da sua vida, mas porque é que sou apenas um pneu gasto para ela depois de tantos anos? Porque não posso visitar o Michael?", questionou Weber, em entrevista ao canal alemão RTL.

Schumacher sofreu um acidente no final de dezembro de 2013, tendo batido com a cabeça numa rocha enquanto esquiava em Méribel, nos Alpes Franceses. Até aos dias de hoje, o seu estado de saúde tem-se mantido um sigilo absoluto, por vontade da sua mulher.