Dono de restaurante em Berlim é do Benfica mas vai torcer pelo Braga

Marcelino Prazeres, um emigrante alentejano radicado na Alemanha há 26 anos, diz que a comida portuguesa é muito apreciada na cidade onde os arsenalistas jogam nesta quinta-feira, para a Liga Europa. Apesar das múltiplas funções no estabelecimento que dirige, o empresário vai fazer uma pausa no trabalho para acompanhar o jogo dos minhotos frente ao Union Berlin.

Ele vai quase diariamente às compras, confeciona as refeições e faz questão de acompanhar ao pormenor tudo o que se passa na "A Telha", um dos quatro restaurantes portugueses de Berlim. Marcelino Valente Prazeres, de 52 anos, é alentejano de Amareleja, no concelho de Moura. Ao JN, diz que o negócio já foi "bem melhor", mas continua a ter "muito que fazer" e, no fundo, o que ganha, "dá para viver". Tem apenas um dia livre por semana e com ele trabalham mais seis compatriotas.

Já com grande experiência no setor, realça que a comida portuguesa é muito apreciada no restaurante que possui. Pratos como o "Bacalhau na Telha", que acompanha com legumes e puré de batata, e "Carne de Porco à Alentejana", com amêijoas, estão entre os favoritos dos clientes, mas na ementa não faltam outras opções de peixe e carne, tipicamente lusitanas. O preço médio por pessoa, adianta o proprietário, ronda os 16/17 euros.