O Paços de Ferreira está a vencer o F. C. Porto ao intervalo, por 2-1, no Estádio Capital do Móvel, na abertura da sexta jornada da Liga. Golos de Dor Jan e Eustáquio dão vantagem aos castores e Sérgio Oliveira reduziu em cima da pausa.

Aos 11 minutos, Dor Jan, que se estreou pelos castores, aproveitou um ressalto para desfeitear o guarda-redes argentino dos dragões, Agustin Marchesín.

Veja o golo de Dor Jan (1-0):

Aos 38 minutos, Luther Sing marcou para os locais, mas o golo foi anulado pelo VAR por falta ofensiva de Dor Jan sobre Mbemba. Na sequência dos protestos, Pepa, treinador do Paços de Ferreira, foi expulso.

Veja o lance do golo anulado a Luther Sing:

No entanto, a dois minutos da pausa, os pacenses aumentaram mesmo a vantagem sobre os azuis e brancos, com um golo apontado por Eustáquio.

Veja o golo de Eustáquio (2-0):

Nos descontos para o intervalo (45+7), Sérgio Oliveira reduziu para o F. C. Porto, de penálti a castigar uma mão na bola de Eustáquio na área.

Veja o golo de penálti de Sérgio Oliveira (2-1):