"Douro Bats", uma equipa LGBT+ a nascer no Norte

Nasceram no Porto, em novembro de 2021, com o objetivo de ser uma equipa inclusiva, direcionada à comunidade LGBT+, e desde então os "Douro Bats" não param de crescer. Para pertencer à equipa não existe qualquer critério de orientação sexual ou género.

"Quando a equipa foi criada, fizemos alguns anúncios e até panfletos que levamos à porta de boates LGBT. As pessoas foram-se interessando e entraram em contacto connosco. Hoje já somos ativamente 25 pessoas", diz Rafael Marçal, integrante do grupo.

Quando tomou conhecimento dos "Bats" pelas redes sociais, Hudson Silva ficou logo "encantado". "Joguei voleibol muitos anos e sempre gostei muito de desporto e de futsal, em particular. Porém, nunca tive a liberdade de estar num meio onde me sentia à vontade, como no voleibol, onde se é menos discriminado", conta. Descreve com entusiasmo o que se vive nas tardes de domingo no pavilhão da Escola EB 2,3 de Maria Lamas, no Porto, onde decorrem os treinos: "É um ambiente onde estamos todos à vontade para falar, para fazermos o que quisermos. Dar essa liberdade para cada um é perfeito".