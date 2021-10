Santa Clara vence e afasta F. C. Porto da Taça da Liga

JN Hoje às 19:48 Facebook

O F. C. Porto está fora da Taça da Liga, depois ter perdido esta terça-feira, nos Açores, com o Santa Clara, por 3-1, em jogo da segunda jornada do grupo D da prova. Apesar de ainda terem um jogo por disputar, os dragões já não conseguem chegar aos quatro pontos dos açorianos, que lideram.

Canto na esquerda de Nené, o central Marcano cortou com as costas ao primeiro poste, mas a bola sobrou para o defesa romeno Chindris, que atirou à meia-volta e bateu Marchesín.

Veja o golo de Chindris (1-0):

Sérgio Conceição mexeu na equipa ao intervalo para dar mais consistência ao ataque, criou mais situações na área adversária, contudo seria o Santa Clara a dilatar o vantagem no marcador com um golo de Ricardinho, aos 65 minutos.

Um erro cometido por Mbemba leva a bola até Luiz Phellype, que coloca de cabeça na zona frontal da área, onde surge Ricardinho a fintar Marcano e a fuzilar Marchesín.

Veja o golo de Ricardinho (2-0):

A sete minutos dos 90, Mehdi Taremi rediziu, após trabalho primoroso de Evanildo, que serve o avançado iraniano para o golo.

Veja o golo de Taremi (2-1):

Os azuis e brancos arriscaram no ataque na procura do empate, mas a equipa de Nuno Campos deu o xeque-mate com o tento de Nené, aos 90+6.

Com esta derrota, o F. C. Porto está fora fase final, pois embora ainda lhe falte o jogo com o Rio Ave, já não consegue chegar aos quatro pontos do Santa Clara, que passou a liderar isolado e aguarda agora o desfecho da última jornada para saber se segue em frente ou se são os vila-condenses.