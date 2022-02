Dragão em brasa parece que já só sabe o que é golear

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 00:35 Facebook

Azuis e brancos consolidam primeiro lugar no campeonato. Óquei de Barcelos vence com golo a trinta segundos do apito final.

Há momentos que têm o condão de indicar um novo rumo às equipas. E a derrota do F. C. Porto frente ao Óquei de Barcelos (5-4), na já longínqua 14.ª jornada, serviu para atiçar um dragão que não tem feito outra coisa que não golear. Depois dos triunfos esmagadores frente ao Turquel (7-1) e Marinhense (3-9), os dragões voltaram a cuspir fogo, este sábado, na receção ao Paço de Arcos (9-2).

São 25 golos marcados e apenas seis sofridos para os portistas nos últimos três jogos, que permanecem confortáveis na liderança, com 43 pontos, mais cinco que o atual campeão, o Sporting, que é terceiro e joga, este domingo, frente ao Tomar (15 h).



Por outro lado, o Óquei de Barcelos (2.º no campeonato) teve de suar para sair a sorrir. Depois da derrota na jornada anterior, os barcelenses voltaram aos triunfos ao vencerem o Marinhense (2-1), com um golo de Alvarinho a 30 segundos do apito final. Já a Oliveirense, que segue na perseguição ao pódio, também saiu vitoriosa, e logo em grande, ao golear o Parede (9-1).