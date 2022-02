Dragão teve de sofrer em noite de golo solitário

F. C. Porto vence Moreirense pela margem mínima, num jogo muito difícil e polémico. Evanilson garantiu o triunfo que mantém o Sporting a seis pontos.

É um facto indesmentível que o F. C. Porto costuma ter vida dura no campo do Moreirense e o jogo de domingo não foi exceção, mesmo que os dragões tenham contrariado a tradição dos últimos anos e voltado a casa com os três pontos. Bastou um golo, de Evanilson, aos 40 minutos, para que a equipa portista garantisse uma vitória que esteve em perigo nos minutos finais de uma segunda parte em que os anfitriões acreditaram no empate.

Puxando o filme atrás, o F. C. Porto teve uma entrada assertiva na partida e o golo que lhe deu vantagem só pecou por tardio. Antes do 0-1, Taremi, Fábio Vieira e o próprio Evanilson desperdiçaram oportunidades claras e o Moreirense, a jogar nitidamente com o relógio, lá foi prolongando o nulo. Depois do golo portista, o jogo mudou de feição e a equipa de Ricardo Sá Pinto mostrou que, afinal, podia fazer mais qualquer coisa que não fosse defender.