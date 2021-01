Dragões confirmam a boa onda com toque iraniano

Nuno Amaral Hoje às 00:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois golos de Taremi na sétima vitória consecutiva dos portistas na Liga, a uma semana do clássico com o Benfica. Famalicenses continuam em apuros.

Foi numa sexta-feira e na jornada 13, mas o F. C. Porto não se pôs a jeito de ter azar em Famalicão e somou a sétima vitória seguida no campeonato, num estádio onde tinha perdido na época passada. Para os famalicences, os tempos são outros, os jogadores são quase todos diferentes e o resultado também foi, embora a equipa de João Pedro Sousa tenha mostrado que possui qualidade suficiente para sair dos lugares perigosos da tabela. Quanto aos dragões, responderam bem aos triunfos de Sporting e Benfica, horas antes, e mantêm o segundo lugar, à mesma distância de quatro pontos da liderança leonina.

O desfecho foi pesado para o Famalicão, que a poucos minutos dos 90 ainda lutava por reentrar na partida. Puxando a fita atrás, o F. C. Porto, com Otávio de volta ao onze, mas ainda sem Pepe de início, confirmou os bons sinais das últimas semanas e não demorou a marcar, por Taremi, grande figura do jogo, após assistência de Corona. A equipa da casa restabeleceu o empate cinco minutos depois, num penálti a castigar uma desatenção de Diogo Leite, transformado por Jhonata Robert.

Noutro castigo máximo, que desta vez o árbitro Rui Costa só assinalou depois de o VAR lhe ter dito para ir ver as imagens, Sérgio Oliveira voltou a pôr os portistas na frente, que acabaram a primeira parte a reclamar outra grande penalidade, num lance em que o capitão do F. C. Porto pareceu ter sido derrubado na área. A vantagem mínima não dava grande conforto aos dragões, mas Taremi encarregou-se de os sossegar no segundo tempo, desta vez de cabeça, curiosamente numa altura em que aparentava coxear em campo, depois de sofrer uma falta dura que o obrigou a ser assistido.

PUB

A ganhar por 3-1, Sérgio Conceição pôde gerir a equipa, talvez já a pensar no clássico da próxima jornada com o Benfica, mesmo sabendo que ainda haverá um jogo da Taça na Choupana pelo meio.

O Famalicão nunca desistiu, obrigou Marchesín a trabalho apurado na parte final, mas o F. C. Porto aguentou a vantagem e alargou-a a um minuto dos 90, num contra-ataque conduzido por Luis Díaz e concluído por João Mário, que se estreou a marcar. Duas armas saídas do banco.

Positivo

Taremi voltou a mostrar o instinto dos matadores. Corona, Otávio e Sérgio Oliveira também estiveram a um nível alto. João Mário estreou-se a marcar na equipa principal do F. C. Porto com um belo remate.

Negativo

Vaná atrapalhou-se na saída em que cometeu penálti sobre Taremi. Gil Dias até fez uma boa jogada antes de sair, mas de resto esteve apagado no ataque do Famalicão. Zaidu já teve jogos mais inspirados.

Árbitro

Dúvidas no penálti a favor do Famalicão. Ajuda preciosa do VAR no castigo máximo para o F. C. Porto, que se pode queixar de outro, sobre Sérgio Oliveira, que ficou por assinalar.