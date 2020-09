"Dragões de Ouro" sem gala mas com premiados conhecidos no dia do aniversário

JN Hoje às 00:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto anunciou esta terça-feira que não vai realizar a gala dos Dragões de Ouro este ano, mas que dará a conhecer os galardoados no dia do aniversário: 28 de setembro.

"Os Dragões de Ouro 2020 vão ser conhecidos e entregues na próxima segunda-feira, 28 de setembro, dia em que o F. C. Porto celebra o 127.º aniversário. Os galardoados deste ano vão ser anunciados ao longo do dia de segunda-feira, que começa com o tradicional hastear da bandeira do F. C. Porto às 10 horas, no Estádio do Dragão", avança o clube numa nota publicada no site oficial.

A razão apontada pelos azuis e brancos para este ano não levarem a cabo a gala prende-se com as restrições impostas pela pandemia da covid-19.