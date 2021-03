Dragões instauram processo a oficial de ligação com os adeptos

JN Hoje às 18:44 Facebook

O F. C. Porto revelou esta quinta-feira, em nota informativa publicada no site oficial, ter instaurado um inquérito disciplinar ao oficial de ligação com os adeptos por comentários nas redes sociais dirigidos a Cristiano Ronaldo.

"O Conselho de Administração da F. C. Porto, Futebol SAD, hoje [quinta-feira] reunido, decidiu abrir um inquérito disciplinar ao oficial de ligação aos adeptos Fernando Saul, na sequência do que escreveu nas redes sociais após o jogo entre o F. C. Porto e a Juventus", pode ler-se.

Após o encontro, que garantiu a qualificação dos azuis e brancos para os quartos de final da Liga dos Campeões, Fernando Saul publicou mensagens ofensivas dirigidas ao internacional português, ao qual chamou "porco", e à família deste.

"Estou à espera do vídeo da Dolores e dos desdentados da família", escreveu nas redes sociais, um comentário que apagou de seguida, tendo publicado depois um pedido de desculpas, reconhecendo o erro.

"Quero pedir desculpa ao Ronaldo e sua família se se sentiram desrespeitados pelas publicações que fiz a quente depois de uma noite histórica. Assim como tenho a humildade de reconhecer o meu excesso e pedir desculpa, não posso esquecer que o melhor jogador de sempre não tenha tido respeito naquela noite pelo meu clube ou a família no recente empate no Dragão. Mas errei e estive mal, mas pelos outros errarem não devemos fazer o mesmo. As minhas desculpas", disse numa postagem posterior.