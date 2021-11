Dragões pretendem manter Danny Loader até 2025

Bernardo Monteiro Hoje às 17:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto tenciona ativar a cláusula que permite prolongar o contrato de Danny Loader, avançado da equipa B, até 2025. O contrato do jovem inglês, campeão do mundo de sub-17 há quatro anos, termina em 2022 e será estendido por três temporadas.

O jogador britânico chegou à equipa secundária dos azuis em brancos na temporada passada, vindo do Reading a custo zero, e teve uma época bastante positiva pela equipa B, tendo participado em 32 jogos, nos quais marcou oito golos e fez duas assistências.

Considerando o primeiro ano em Portugal como um período de adaptação, em 2021/22, Loader promete explodir e depois de nove jogos e um golo chegou o cumprir de um sonho: a estreia pela equipa principal e logo com direito a festejo. Bastaram sete minutos - entrou aos 83 minutos - no triunfo sobre o Boavista (4-1), para o avançado fazer o gosto ao pé coroando a estreia na equipa de Sérgio Conceição.

A aposta do técnico portista pode ser um sinal de confiança em Loader, uma vez que deixou Corona e Toni Martínez de fora do dérbi portuense.