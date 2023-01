Draxler e Morato titulares no Benfica diante do Santa Clara

O Benfica desloca-se, este sábado, ao terreno do Santa Clara, às 18 horas.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Boateng, Calila, Paulo Henrique, Bruno Almeida, Adriano, Matheus Nunes, Babi, Ítalo, Misao e Gabriel Silva;

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, Aursnes, João Mário, Draxler e Gonçalo Ramos.

O Benfica desloca-se este sábado, às 18 horas, ao terreno do Santa Clara, para o jogo da 17ª jornada da Liga. As águias vão entrar em campo já a saber do resultado do segundo classificado Braga, que defronta o Paços de Ferreira esta tarde.