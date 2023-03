Éder responde a Susana Torres: "Já perdeu o meu respeito há muito tempo"

O internacional português emitiu, esta segunda-feira, um comunicado no qual reage às palavras de Susana Torres, que acusou o atleta de "ingratidão". Éder garante que perdeu o respeito pela "mental coach" e explicou o final da ligação.

Éder Lopes e Susana Torres foram uma dupla muito falada em 2016 - o interacional português marcou o golo, diante da França, que deu o título Europeu a Portugal e a "mental coach" ficou conhecida por ter ajudado o atleta - mas a relação entre ambos já teve melhores dias. Tudo começou quando o jogador foi entrevistado na Rádio Renascença por Joana Marques e Ana Galvão na rubrica "As Três da Manhã" e, durante a conversa, desmentiu algumas declarações feitas por Susana Torres, considerando-as "descabidas". Entre as várias afirmações, destacaram-se as garantias que o jogador tinha ligado a Susana a chorar depois de marcar o golo no Europeu e que desejava ser o melhor marcador da seleção.

Susana Torres, que também já tinha criticado Joana Marques depois de ter sido protagonista de um episódio do podcast "Extremamente Desagradável", não gostou das declarações do atleta e, num vídeo publicado no Instagram, acusou Éder de "ingratidão".

"Toda a gente percebeu que aquilo não foi uma entrevista, mas sim algo cuidadosamente preparado com um único objetivo, atingir-me. E lá conseguiram que ele dissesse tudo menos a verdade. Conseguiram mesmo que ele dissesse que dar-me um pontapé era mais importante que o pontapé do golo da final, pelo qual sempre o iremos lembrar. Como lembras o tempo em que, por razões que nada tinham a ver com futebol, te refugiaste na minha casa, morando com toda a minha família, que te acolheu e te apoiou, com quem tu estavas quando recebeste a notícia da tua convocatória para a seleção? Lamento profundamente o sentimento de ingratidão que a minha família tem perante esta atitude do Éder e que é aquilo que mais nos magoa", escreveu.

Esta segunda-feira, Éder decidiu responder a Susana Torres e acusou a "mental coach" de se ter aproveitado da sua história.

"No final do jogo que deu a Portugal a vitória no Euro'2016, fiz questão de agradecer à Susana Torres, mental coach com quem trabalhava nessa altura. Fi-lo (e voltaria a fazê-lo) porque acredito que devemos ser gratos, e quis retribuir essa ajuda, contribuindo também para o sucesso profissional da Susana. Fico, por isso, perplexo, quando vejo agora Susana Torres acusar-me de ingratidão. Eu queria concentrar-me na minha carreira de futebolista e a Susana queria que eu pedisse folgas ao meu treinador para vir a Portugal dar entrevistas para promover o seu trabalho. Aquilo a que assisti nos últimos anos foi um aproveitamento da minha história por parte da Susana, apropriando-se inclusivamente daquele golo na final do Euro2016. Fala dele como sendo dela, que em entrevistas, quer no seu site onde podemos ler 'um campeonato europeu de futebol conquistado", escreveu Éder, garantindo que "perdeu o respeito" por Susana Torres.

