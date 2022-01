Edu e André Coelho infetados. Bebé chamado à seleção de futsal

JN/Agências Hoje às 00:08 Facebook

O guarda-redes Bebé foi chamado para render Edu Sousa, infetado com o coronavírus SARS-CoV-2, na convocatória da seleção portuguesa de futsal para o Europeu2022, enquanto André Coelho, também infetado, integrará a comitiva mais tarde.

Edu, que defende as cores dos espanhóis do Viña Albali Valdepeñas, voltou a receber um resultado positivo ao coronavírus, que causa a doença covid-19, na véspera de uma grande competição internacional de seleções, depois de também ter sido afastado do Mundial2021, na Lituânia, conquistado pela equipa das 'quinas', pelo mesmo motivo.

Assim, o experiente campeão do mundo e europeu Bebé será o sucessor na lista de 14 jogadores elaborada pelo selecionador Jorge Braz, juntando-se a André Sousa na dupla de guarda-redes, ao passo que o fixo André Coelho poderá juntar-se ao grupo, já nos Países Baixos e com o campeonato da Europa a decorrer, quando recuperar da infeção.

Da lista inicial que foi divulgada, já se tinha registado a entrada do ala Miguel Ângelo para o lugar do pivô Cardinal, que também voltou a ser azarado, ao sofrer uma nova lesão que o afasta da terceira fase final seguida, após o Europeu2018 e o Mundial2021.

O Europeu2022 de futsal disputa-se em Amesterdão e Groningen, entre 19 de janeiro a 06 de fevereiro, com 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros classificados de cada grupo qualificam-se para os quartos de final.

Portugal está integrado no Grupo A, juntamente com os anfitriões, a Sérvia e a Ucrânia, tendo estreia marcada para 19 de janeiro, diante dos sérvios, antes de defrontar os Países Baixos, em 23, e a Ucrânia, em 28.