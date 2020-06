Hoje às 20:10 Facebook

As eleições para a presidência do F. C. Porto ainda não terminaram, mas já alcançaram um recorde. Ao que o JN apurou, o primeiro dia de eleições trouxe até ao fecho das urnas, pelas 19 horas, um total de 4.036 sócios, algo que torna este ato eleitoral no mais concorrido do presente século, superando as eleições de 2007, que haviam tido 3.820 votantes.

O ato eleitoral que irá determinar os órgãos sociais do F. C. Porto para o quadriénio que se avizinha termina amanhã, às 19 horas.