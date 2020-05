Eleições do F. C. Porto marcadas para 6 e 7 de junho

Hoje às 21:38 Facebook

Pinto da Costa procura novo mandato, mas terá a concorrência de Nuno Lobo e de José Fernando Rio, para além de uma lista independente para o Conselho Superior.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do F. C. Porto, Matos Fernandes, definiu este sábado os dias 6 e 7 de junho para a realização das eleições do clube, que terão três candidatos à presidência.

Numa reunião que juntou candidatos e os representantes das quatro listas apresentadas, ficou determinado que a lista encabeçada pelo presidente Pinto da Costa será a A, a de Nuno Lobo será a B, e a de José Fernando Rio será a C, enquanto a lista independente para o Conselho Superior ficou definida como D.

Jorge Filipe Correia, um dos nomes da lista A, de Pinto da Costa, ao Conselho Superior, representou a candidatura do atual presidente na reunião, e, no final, explicou o porquê da escolha das datas para a realização das eleições.

"Se se opta pela data de 6 e 7 de junho é para aproveitar o terceiro período de desconfinamento. As pessoas já poderão ir ao shopping ou ao cinema", explicou.

José Fernando Rio, candidato da lista C, revelou-se descontente com a data proposta para a realização do ato eleitoral.

"Sei que vivemos tempos difíceis, diferentes, extraordinários, mas a eleição do F. C. Porto merece que sejam cumpridos todos os regulamentos e que existam condições normais para as pessoas apresentarem os seus projetos e as suas ideias", salientou.

Ao que tudo indica, as eleições do F. C. Porto deverão decorrer no pavilhão Dragão Caixa.