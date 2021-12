Embiid aguentou com Harden e Durant

Os Philadelphia 76ers, onde joga Joel Embiid, triunfaram na visita ao terreno dos Brooklyn Nets, com James Harden e Kevin Durant, (102-110). O camaronês foi o melhor marcador do encontro, com 34 pontos, e nem uma grande exibição das duas estrelas dos Nets, com 33 pontos cada, chegou para derrotar os 76ers.

Este era o encontro cabeça de cartaz da madrugada de ontem, mas os primeiros classificados da Conferência Este, Nets, não superaram o esforço coletivo do emblema de Philadelphia, que esteve quase sempre por cima do jogo.

No primeiro quarto foram os visitantes a sair por cima (31-39) mas, até ao intervalo, a equipa de Durant foi recuperando pontos e chegou mesmo a estar perto do empate. O problema foi que o emblema de Embiid começou a encaixar e não voltou a perder nenhum período (28-29 e 20-26).

Esta exibição também se deve aos 25 pontos de Maxey e 17 de Seth Curry (irmão de Steph Curry), mas a distinção de melhor em campo deveria ser atribuída a James Harden que brilhou em todos os parâmetros do jogo (33 pontos, 14 ressaltos e dez assistências).

Com este desfecho os Nets mantêm o primeiro lugar da classificação, enquanto que os Philadelphia seguem na sexta posição.

Em Orlando os Milwaukee Bucks foram mais eficazes e conquistaram uma vitória por números expressivos (118-136). Como de costume o destaque da noite vai para o grego Giannis Antetokounmpo, que marcou 33 pontos e conseguiu somar ainda 12 ressaltos. Os marcadores seguintes na lista são Jrue Holiday (25 pontos) e Middleton (22) pontos, ambos atletas dos Bucks, o que explica o desfecho do jogo.

Os visitantes seguem na terceira posição da Conferência Este, enquanto os Orlando Magic seguem no penúltimo lugar.

Já os Washington Wizards derrotaram os Cleveland Cavaliers, muito desfalcados, por 110-93, ficando a dois lugares da ex-equipa de Lebron na tabela. Bradley Beal concretizou 29 pontos, seis ressaltos e dez assistências, tendo sido o melhor em campo, a par do colega de equipa, Kyle Kuzma, autor de 25 pontos e dez ressaltos.