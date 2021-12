Emoções fortes no Dragão numa noite de tudo ou nada

Nuno A. Amaral Hoje às 23:06 Facebook

F. C. Porto e Atlético de Madrid decidem o segundo lugar do Grupo B, que dá acesso aos oitavos de final da Champions

O F. C. Porto decide esta terça-feira (20 horas, Eleven Sports 1) a continuidade na Champions, num duelo com o Atlético de Madrid, que se prevê de cortar a respiração. As duas equipas têm todos os cenários em aberto, podendo seguir na competição milionária, cair para a Liga Europa ou até ficar já sem provas da UEFA.

Para os dragões, as contas só são simples em caso de vitória: se ganharem à equipa madrilena, estão apurados para os oitavos de final. A matemática complica-se em caso de empate, pois nesse cenário a equipa azul e branca fica dependente do que acontecer no Milan-Liverpool: se os italianos vencerem, o F. C. Porto cai para a Liga Europa; se forem os ingleses a ganhar ou houver um empate, os portistas continuam na Champions. Se o Atlético de Madrid vencer no Dragão, o F. C. Porto cairá para a Liga Europa se o Milan não ganhar ao Liverpool ou dirá adeus às provas europeias se os "rossoneri" vencerem.